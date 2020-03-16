Yükselen deniz suyuna karşı seferberlik Dünya genelinde deniz seviyeleri yükseldikçe, kıyı bölgelerinde yaşayan insanlar da sel felaketlerine maruz kalacak.

Dünya genelinde deniz seviyeleri yükseldikçe, kıyı bölgelerinde yaşayan insanlar da sel felaketlerine maruz kalacak. Bunların çoğu Asya'da gerçekleşecek. Filipinler'de iklim değişikliği artık sahil kesimlerinde yaşayanlar için soyut bir kavram değil. Özellikle Binuangan ada bölgesi büyük tehlike altında ve tamamen batabilir.