Yükselen deniz seviyesinin oluşturduğu tehdit: 2100'da daralmış Avrupa kıyıları mı?
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Yükselen deniz seviyesinin oluşturduğu tehdit: 2100'da daralmış Avrupa kıyıları mı?

Yükselen deniz seviyesinin oluşturduğu tehdit: 2100’da daralmış Avrupa kıyıları mı?

23.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:33
Yükselen deniz seviyesinin oluşturduğu tehdit: 2100'da daralmış Avrupa kıyıları mı?

Deniz seviyesinin yükselmesi sadece tropikal bölgelere has değil. Bu için de geçerli bir tehdit. 'e bağlı iklim uzmanları gezegenimizin sıcaklığını düşürecek adımlar atılmadığı takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşılabileceğimiz yönünde uyarılarda bulunuyor.


Buna göre buz kütleleri erimeye, su seviyesi de yükselmeye devam ederken özellikle Hollanda, Belçika ve Yunanistan kıyılarında devasa alanlar tuz birikimleriyle karşı karşıya kalabilir. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) tahminlerine göre deniz seviyesi 2100'e kadar 40 santimetre ile 1 metre arasında yükselmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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