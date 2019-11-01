Yükselen Çelik, yatırım ve ihracat için halka açılıyor
Vasıflı çelik sektörünün önde gelen markalarından Yükselen Çelik, pazar payını büyütmek, ihracata açılmak ve makine parkurunu yenilemek için halka arz oluyor.
01.11.2019 16:25
Vasıflı çelik sektörünün önde gelen markalarından Yükselen Çelik, pazar payını büyütmek, ihracata açılmak ve makine parkurunu yenilemek için halka arz oluyor. 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplayacak olan Yükselen Çelik, hisselerinin yüzde 29,58'ini halka arz etmeyi planlıyor.
Kaynak: Dunya.com