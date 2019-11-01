Yükselen Çelik, yatırım ve ihracat için halka açılıyor

01.11.2019 16:25

Vasıflı çelik sektörünün önde gelen markalarından Yükselen Çelik, pazar payını büyütmek, ihracata açılmak ve makine parkurunu yenilemek için halka arz oluyor. 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplayacak olan Yükselen Çelik, hisselerinin yüzde 29,58'ini halka arz etmeyi planlıyor.