Yükselen Çelik halka arzında talep toplama 7-8 Kasım'da

01.11.2019 17:12

Nitelikli çelik sektörü şirketlerinden Yükselen Çelik, sermaye artırımı yoluyla halka arz olacak, talep toplama işlemi 7-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Şirketten yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre şirket yüzde 42 sermaye artırımı yoluyla hisselerinin yüzde 29.58'ini halka arz etmeyi planlıyor. Pay başına halka arz fiyatı 5.40 lira olarak belirlenen Yükselen Çelik'in halka arz sürecine, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık edecek. Halka arz büyüklüğü 69 milyon lira olacak.

Açıklamada, "Şirket elde edeceği kaynakla makine ekipman yatırımı yaparak, mevcut durumda düşük olan finansal borcunu daha da azaltarak ve işletme sermayesini kuvvetlendirerek, 'geleceğin akıllı çeliği' olarak da nitelendirilen patentli ve tasarım ürünlerine yenilerini ekleyerek yurtiçinde pazar payını artırmayı hedefleyecek" denildi.Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, 65 yıllık aile deneyimi ve Türkiye'nin 43 yıllık köklü nitelikli çelik tedarikçilerinden biri olan Yükselen Çelik'in, nitelikli kalıp çeliğinde yüzde 14'lük payla, pazarın öncü markalarından biri olduğunu belirtti ve "Halka arzla birlikte hedefimiz yatırımcılarla birlikte bu pazar payını daha da yukarı çekmek" dedi.Yükselen Çelik CEO'su Barış Göktürk de, firmanın sermaye artırımından sağlayacağı kaynakla katma değerli ürün gamını genişleteceğini belirtti ve ekledi: "Türkiye'de yaklaşık 70 bin ton civarında. 35 bin tonu takım çeliği, kalıp çeliği; 35 bin tonu da alaşımlı kalıp çeliklerinden oluşuyor. Türkiye 37 milyon tonluk bir çelik pazarına sahipken, bunun sadece çok küçük bir kısmı katma değerli çeliklerden oluşuyor. Oysa 15 yıl önce böyle bir pazardan söz etmek bile olanaksızdı. Bu alan, katlanarak büyümeye devam ediyor. Yıllık 25 bin ton civarında çelik işliyoruz ve satıyoruz. Otomotiv, makine, kalıp ve savunma sanayi gibi sektörler yalnızca kendilerine yetebilen değil, ihracat yapabilen konuma geldiler ve bu sektörler bizim ürettiğimiz katma değerli ürünleri de kullanıyor. Bu sektörlerin ihracat rakamları büyüdükçe, Yükselen Çelik gibi şirketlerin satış rakamları artacaktır."Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, Yükselen Çelik halka arzının, bu yılki en büyük halka arzlardan biri olduğuna vurguladı ve ekledi:

"Halka arz için kurulan konsorsiyum, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 kurumdan oluşuyor. Yükselen Çelik halka arzında yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 ve yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı ise yüzde 40 olarak belirlendi. Halka arzın tamamı Yükselen Çelik'in büyüme planları doğrultusunda sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek. Yatırımcıyı korumak adına 30 gün süreyle geçerli olacak fiyat istikrarı fonu sonrasında bir yıl süreyle geçerli olan likidite sağlayıcılık işlemleri planlandı. Sabit fiyatla 7-8 Kasım'da talep toplanacak olup, Yükselen Çelik'in pay başına fiyatı 5,40 TL olarak belirlendi. Buna göre, halka arz büyüklüğü 69 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 29,58 olacak. Bu süreçte en büyük temennimiz yatırımcıların demir çelik sektörünün katma değeri yüksek bölümündeki büyümeye ortak olabilmelerini sağlamak" dedi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA