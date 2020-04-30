Yüksel: "Tüm emekçilerin İşçi Bayramı kutlu olsun"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüksel: "Tüm emekçilerin İşçi Bayramı kutlu olsun"

Yüksel:
30.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:14

Ergene İlçe Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayarak yazılı basın açıklaması yaptı.

Ergene İlçe Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayarak yazılı basın açıklaması yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel açıklamasında, her zaman emekçilerin yanında olduğunu belirterek, "İşçi, emekçi ve birlik içinde hakkını arayan bütün çalışanların 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutlar, kendilerine nice haklı yarınlar diler, her zaman yanlarında olduğumu belirtmek isterim" dedi.

"Tüm emekçilerin İşçi Bayramı'nı kutluyorum"

Belediye Başkanı Yüksel, "Bugün emek ve dayanışma günü, bugün hak, hukuk, adalet günü, bugün ekmeğini alın teri ile kazanan işçinin günü. Birçok ülkede, işçi hareketinin sosyal ve ekonomik kazanımları olarak kutlanan 1 Mayıs, resmi tatil ilan edilerek işçi kardeşlerimize bayram olarak armağan edilmiştir. Geçim sıkıntısıyla boğuşan emekçilerimizin yaşamını idame ettirebilmesi ve sosyal barışımızın sağlanması için bu konuda derhal ciddi adımlar atılmalı ve asgari ücretli insanlarımızın yaşamlarını sürdürebilecekleri gerçek bir değere kavuşturulmalıdır. Yaşamakta olduğumuz güzel Ergenemizde, temizlik hizmetinden, yol yapımına, oyun alanları, parklarda, alt yapı hizmetlerinde işçilerimizin emekleri büyüktür. Toplumun her kesiminde üreten ve hizmet sunan işçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmek, haklarını savunmak amacı ile kutladıkları 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor, emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarını diliyorum, bu büyük dünyayı inşa eden tüm emekçilerin ve işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti Haberler
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Haberler
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haberler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haberler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi
Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan su kuyruğu, havadan görüntülendi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Hande Yener Acun Ilıcalı Haluk Levent Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Podolski Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Türk Kadın Twitter
Şu an buradasınız: Yüksel: "Tüm emekçilerin İşçi Bayramı kutlu olsun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 16:17:28. #1.14#
title