Yüksel: "İş başı eğitim programlarıyla iş yerlerine destek oluyoruz"

Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ziya Yüksel, işçi talebine ihtiyaç duyan iş yerlerine iş başı eğitim programları ile destek olduklarını bildirdi.

Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ziya Yüksel, işçi talebine ihtiyaç duyan iş yerlerine iş başı eğitim programları ile destek olduklarını bildirdi.

Yüksel, pandemi döneminde 7 gün 24 saat yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek, işsiz kalan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için iş kaybı oluşan miktarı işsizlik fonundan karşıladıklarının vurguladı. Yüksel, "Hiç kimsenin mağdur olmaması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok olumlu tepkiler aldık. Gerek işverenler gerekse işçiler hak ettiği ödeneği ödemek suretiyle bir mağduriyet yaşatmadık. Böylelikle piyasaya bir can suyu vermiş olduk" dedi.

Üretimin devam etmesi için çalışmalarına yoğunlukla devam ettiklerini vurgulayan Yüksel, "Meslek kursları açmak suretiyle hem kadınlarımıza yönelik hem de piyasadaki EXPO 2021'e hazırlık açısından çeşitli kurslara destek olduk. Aynı zamanda nitelikli iş gücünün yetişmesine gayret ettik. Engellilere ve eski hükümlülere yönelik olarak niteliklerine uygun kendi yapabilecekleri işleri irdelemek suretiyle yılda iki defa proje başvurusu alıyoruz. Devletimizin sağladığı kendi işini kurma projesi kapsamında hibe desteği sağlıyoruz. Bu desteğimiz 3 yıl takip edilir. 15 yaşını doldurmuş her vatandaşımız kurumumuza kayıt yaptırabilmektedir. İş ve meslek danışmanlığından, işsizler, daha iyi koşullarda iş arayan çalışanlar, meslek seçimi aşamasındaki öğrenciler, işverenler, dezavantajlı grup diye tanımladığımız uzun süreli işsizler, kadınlar, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız faydalanabilmektedir" diye konuştu.

Küresel salgın döneminde hizmetlerinde hiçbir kesinti olmadığını ifade eden Yüksel şunları kaydetti:

"Gerek istihdam gerekse aktif işgücü programlarımızla vatandaşımızın yanında olmaya devam ederek ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeleri telafi edebilmek amacıyla mesai mefhumunu hiçe sayarak azami bir gayretle kısa çalışma ödeneği işlemleri yürütülmüştür. İş kulübümüz çevirim içi ortamda iş arayan vatandaşlarımıza eğitim vermeye devam etmiştir. Pandemi süresince işsiz kalan vatandaşlarımıza işsizlik ödeneği bağlanmış. Salgın koşullarından dolayı çalışamayan işçilerimize çalışamadıkları süre kadar Kısa Çalışma Ödeneği verilmiştir. Kurumumuz hem işverenler hem de çalışanların mağduriyetini gidermek için tüm olanaklarını kullanmıştır. Bu süreç içerisinde yaklaşık 34 bin kişiye kısa çalışma ödeneği bağlanmıştır. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Engelli vatandaşlarımıza; Engelli İş Koçluğu, İş Kulüpleri, Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programı, Engellilere Yönelik Projeler, Kendi İşini Kurma Hibe Desteği, Toplum Yararına Programlara öncelikli başvuru imkanı sunulmaktadır. Kamu veya özel sektörde işe yerleştirilme imkanı, Pasif İşgücü Programlarında işsizlik ödeneği. Kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, iş kaybı tazminatı gibi desteklerde bulunuyoruz." - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı