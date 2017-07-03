Yüksel Caddesi'nde 7 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da bulunan Yüksel Caddesi'nde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 7 kişi gözaltına alındı.



Yüksel Caddesi'nde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için oturma eylemi yapmak isteyen yaklaşık 30 kişilik gruba polis müdahale etti. Polisin uyarılarını dinlemeyen eylemcilere gazla karşılık verilirken, grup ve polisler arasında arbede yaşandı. Polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA