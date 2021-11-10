KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Yüksel AY hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Karşıyaka mahallesi sakinlerinden Kadir AY'ın oğlu Köksal, Ünsal, Arzu ve Hanefi AY'ın kardeşleri Gülşen AY'ın eşi Didem GÜRER, Hasan ve Hüseyin AY'ın babaları Kerem GÜRER'in kayınpederi Yüksel AY hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Hanefi AY: 0533 812 27 65

10 Kasım 2021, Çarşamba

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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