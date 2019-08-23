Yüksekten düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti
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Yüksekten düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Adıyaman'da bir evin 2. katından düşen görme engelli yaşlı şahıs hayatını kaybetti.

23.08.2019 11:02
Yüksekten düşen yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Adıyaman'da bir evin 2. katından düşen görme engelli yaşlı şahıs hayatını kaybetti.


Olay, Yenimahalle Karapınar Caddesi No: 82-2 adreste meydana geldi. Yusuf Özdüzen (81) isimli görme engelli şahıs evin balkonundan aşağı düştü. Yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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