Yüksekten düşen şahıs öldü
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Yüksekten düşen şahıs öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yüksekten düşen şahıs öldü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 65 yaşındaki bir kişi, iki metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 65 yaşındaki bir kişi, iki metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Salıpazarı ilçesi Kalfalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Hasan Bilgin ikamet ettiği evinin yanında bulunan serada tamirat yaptığı sırada iki metre yükseklikten yere düştüğü öğrenildi.

Bir süre sonra merak eden yakınları seraya gittiklerinde Hasan Bilgin'i hareketsiz halde yerde gördüler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, 65 yaşındaki şahsın cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Bilgin'in kalp ve yüksek tansiyon hastası olduğu ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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