Yüksekten düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi
Haberler » 3. Sayfa » Yüksekten düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi - Haber

Yüksekten düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde, termik santralde çalışan bir işçi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

25.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:42
Yüksekten düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi

'nın ilçesinde, termik santralde çalışan bir işçi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.


Milas'ın 'nde bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3 gün önce santralde taşeron firma üzerinden işe başladığı öğrenilen 49 yaşındaki Kadir Ayigün, kaynak çalışması yaptığı yerde dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metreden düşen işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.


Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eyigün'ün cansız bedeni Muğla Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.