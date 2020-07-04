Yüksekten düşen kadın ağır yaralandı
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Yüksekten düşen kadın ağır yaralandı

Kırşehir'de tadilat yapılan bir deponun çatısından beton zemine düşen kadın ağır yaralandı.

Yüksekten düşen kadın ağır yaralandı
04.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:46

Kırşehir'de tadilat yapılan bir deponun çatısından beton zemine düşen kadın ağır yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bir deponun çatısında tadilat yapılmasını isteyen Neziha D. (41), işçilere tarif etmek üzere çatıya çıktı.

Çatıda dengesini kaybederek beton zemine düşen kadın, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Neziha D'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

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