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Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde ilçenin Ofis Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre inşaat halindeki bir binada çalışan M.F.M. dengesini kaybederek yüksekten yere düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları olay yerine 112 Acil Sağlık Ekiplerini çağırdı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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