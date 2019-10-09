Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Adıyaman'da, dengesini kaybederek yüksekten düşen inşaatişçisi yaralandı.

09.10.2019 10:03
Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Adıyaman'da, dengesini kaybederek yüksekten düşen inşaatişçisi yaralandı.


Edinilen bilginlere göre yapımı devam eden yeni valilik inşaatında çalışan inşaatişçisi Muhammed A., çıktığı iskele üzerinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşerek yaralanan inşaat işçisi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapilan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.