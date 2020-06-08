Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
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Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın çatısında çalışan inşaat işçisi, dengesini kaybederek zemine düşmesi sonucu öldü.

08.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:52

İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın çatısında çalışan inşaat işçisi, dengesini kaybederek zemine düşmesi sonucu öldü.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bulunan personel yemekhanesinin çatısında çalışan Suat Güngör (32), montaj yaptığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 15 metre yüksekten beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber alıp olay yerine gelen Güngör'ün annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Güngör'ün cesedi olay yerine yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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