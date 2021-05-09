Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatın 3. katından yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatın 3. katından yere düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi 1258 Sokak içerisinde bulunan ve yapımı devam eden 3 katlı bir inşaatın 3.katında kalıp çakan inşaat işçisi Mahmut Beko, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekten düşerek ağır yaralanan 35 yaşındaki Beko'yu fark eden iş arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mahmut Beko, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan inşaat işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı
Traktör pulluğuna insan kemikleri takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burak Sergen Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Gökhan Töre Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 14:46:18. #1.14#

title