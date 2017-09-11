Yüksekten Düşen İnşaat İşçisi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Örcün köyünde bir inşaatta çalışan İbrahim Çulha (45), dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan Çulha'yı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.