Yüksekten düşen inşaat bekçisi yaralandı

Adana'da yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürsel Paşa Mahallesinde inşaat halindeki bir binada bekçilik yapan Hasan Karabıyık (65), yaklaşık 2,5 metre yüksekten düştü.

İşçi arkadaşlarının ilk müdahalede bulunduğu Karabıyık, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Karabıyık'ın kolunun kırıldığı ve başından yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA