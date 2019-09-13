Yüksekten düşen iki kişi yaralandı

Yüksekten düşen iki kişi yaralandı

Siirt'te yüksekten düşen 2 kişi yaralandı.

13.09.2019 15:22
Yüksekten düşen iki kişi yaralandı

Siirt'te yüksekten düşen 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesinin Çelikli köyündeki evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Şilan Okay, dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.


Okay, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde ağaçta dut toplayan 69 yaşındaki Aziz Akalan, dengesini kaybederek düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akalan, tedavisinin ardından Elazığ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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