Yüksekten düşen iki kişi hayatını kaybetti
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Yüksekten düşen iki kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da, ikametlerinin balkonundan ve çatısından düşen 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Yüksekten düşen iki kişi hayatını kaybetti
29.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:25

Adıyaman'da, ikametlerinin balkonundan ve çatısından düşen 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilk olay Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi.

2 Katlı evlerinin çatısında dengesini kaybeden 72 yaşındaki Yusuf Kısa, aşağıya düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine ilk müdahalesi yapılan Kısa, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Kısa yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İkinci olay ise Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 3 katlı evlerinin balkonunda oyun oynadığı esnada dengesini kaybederek balkondan aşağıya düşen Muhammed Özavcı yaralandı. Yaralı Özavcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhammed Özavcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Yusuf Kısa ile Muhammed Özavcı'nın cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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