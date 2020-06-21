Yüksekten düşen bebek yaralandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yüksekten düşen 7 aylık bebek yaralandı.
21.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:32
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yüksekten düşen 7 aylık bebek yaralandı.
Sarıçam Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu bir annenin müstakil evin damında kucağında tuttuğu 7 aylık bebek, yaklaşık 3 metreden beton zemine düştü.
Başından yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA