Yüksekten boş alana düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
19.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:02
Gaziantep'te yüksekten boş bir alana düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziantep'te yüksekten boş bir alana düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gaziantep Adliyesi yanındaki boş alana yaklaşık 5 metreden düşen kedinin sesini duyan adliye personeli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekibi merdivenle inerek kediyi düştüğü yerden çıkardı.
Kedinin kurtarılma anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan