Yüksekte enerji mesaisi

Güney Marmara'da son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına, UEDAŞ ekiplerinin koşullarını da zorlaştırdı.

Güney Marmara'da son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına, UEDAŞ ekiplerinin koşullarını da zorlaştırdı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 7/24 mesaisini sürdürüyor.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle hasar gören fiderlere müdahale eden ekiplerin saatler süren zorlu mesaisi dikkat çekti.

Bölgesinde 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet UEDAŞ, 7/24 saha mesaisinin yanı sıra SCADA sistemiyle de elektrik şebekesinin tüm izleme, kumanda ve kontrol işlemlerini sağlıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı