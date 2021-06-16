Yüksekovalılar Türkiye Galler maçına kilitlendi
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Yüksekovalılar Türkiye Galler maçına kilitlendi

Yüksekovalılar Türkiye Galler maçına kilitlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

HAKKARİ (İHA) – A Milli Takımı, EURO 2020 ikinci maçında Galler ila karşılaştı.

HAKKARİ (İHA) – A Milli Takımı, EURO 2020 ikinci maçında Galler ila karşılaştı. Tüm Türkiye'ye de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar mücadeleye kilitlendi.

İlçedeki kafe ve restoranlarda izlenen maç vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla seyredildi. Maç ilçenin değişik yerlerinde korona virüs kurallarına uygun bir şekilde izlendi. - HAKKARİ

Yüksekovalılar Türkiye Galler maçına kilitlendi
Yüksekovalılar Türkiye Galler maçına kilitlendi
Yüksekovalılar Türkiye Galler maçına kilitlendi
Yüksekovalılar Türkiye Galler maçına kilitlendi
Yüksekovalılar Türkiye Galler maçına kilitlendi
Yüksekovalılar Türkiye Galler maçına kilitlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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