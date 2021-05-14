Yüksekovalılar Mescid-i Aksa için tek yürek oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

Cuma namazında çıkan vatandaşlar, Eski Hüküm Konağı bahçesinde bir araya gelerek, Türkiye ve Filistin bayraklarını eşliğinde İsrail'in saldırılarını lanetledi. Tekbir ve salavatlar getiren kalabalık, yapılan duadan sonra sessizce dağıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı