Yüksekovalılar, kar yağışıyla uyandı
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Yüksekovalılar, kar yağışıyla uyandı

29.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:05
Yüksekovalılar, kar yağışıyla uyandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile uyanan esnaf, iş yerlerinin önünü küreklerle temizlerken, kar kalınlığının ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Yüksekova ve çevresinde soğuk hava ile birlikte bu sabah kar yağdı. İlçede başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Sabah kar yağışı ile uyanan esnaf, iş yerlerinin önünü kar kürekleriyle temizlemeye çalıştı. Trafikte de zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışı, yaklaşık 3 saat sürdü. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise, 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

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Yüksekovalılar, kar yağışıyla uyandı
Yüksekovalılar, kar yağışıyla uyandı
Yüksekovalılar, kar yağışıyla uyandı
Yüksekovalılar, kar yağışıyla uyandı
Yüksekovalılar, kar yağışıyla uyandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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