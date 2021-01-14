Yüksekovalılar, beyaza bürünen sokaklarda gezdi
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Yüksekovalılar, beyaza bürünen sokaklarda gezdi

14.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:28
Yüksekovalılar, beyaza bürünen sokaklarda gezdi

Yüksekovalılar, beyaza bürünen sokaklarda gezdiHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yüksekovalılar, beyaza bürünen sokaklarda gezdi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar, karın altında yürüyüşe çıktı.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün yağmaya başlayan kar ile birlikte etkisini yitirmeye başladı. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken, kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini artırdığı bildirildi. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı belirtilirken, günlerdir karın yağışı bekleyen vatandaşlar, beyaza bürünen sokaklarda yürüyüşe çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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