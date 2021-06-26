Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor
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Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor

Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 'Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanıp, arıcılığa başlayan üniversite mezunu Hacer Es (30), 7 yıldır kovan sayısını 40'tan 60'a çıkardı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 'Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanıp, arıcılığa başlayan üniversite mezunu Hacer Es (30), 7 yıldır kovan sayısını 40'tan 60'a çıkardı.

İlçenin Eski Kışla Mahallesi'nde yaşayan Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Hacer Es, bir süre iş aradıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'nden yaralandı. Proje kapsamında kendisine 40 kovan verilen Es, arıcılığa başladı. Geçen zaman içinde kovan sayısını da 60 çıkaran Es, yaptığı işten ve kazandığı gelirden memnun olduğunu anlattı. Es, "Üniversiteyi bitirdikten sonra iş arayışlarına başladım. Uygun bir iş bulamayınca da devletin sağladığı destekle arıcı olmaya karar verdim. Çalışmalar başladım, karşılığını da alıyorum. Yetkililere sağladıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. 


Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor
Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor
Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor
Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor
Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor
Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor
Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor
Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor
Yüksekovalı üniversite mezunu Hacer, 7 yıldır arıcılık yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

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