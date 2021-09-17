Yüksekovalı sağlıkçılar gece gündüz demeden aşı yapıyorlar - Haberler
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Yüksekovalı sağlıkçılar gece gündüz demeden aşı yapıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Sağlık

Yüksekovalı sağlıkçılar gece gündüz demeden aşı yapıyorlar Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan sağlıkçılar gece gündüz demeden yüzde yüz başarısına ulaşmak için aşıları aralıksız yapıyorlar.

Yüksekovalı sağlıkçılar gece gündüz demeden aşı yapıyorlar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan sağlıkçılar gece gündüz demeden yüzde yüz başarısına ulaşmak için aşıları aralıksız yapıyorlar.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin Pcr Testi Zorunluluğu" konulu genelge getirmesiyle, Yüksekova ilçesinde de aşı yoğunluğu üzerine sağlıkçılar tüm hızıyla vatandaşlarının aşılarını yapıyorlar. Birçok alanda PCR test zorunluluğunun getirilmesiyle, Yüksekova ilçe merkezinde vatandaşlarının rahatça aşılarını yapması için daha önce kurulan aşı çadırların yolunu tutuyor. İlçenin değişik noktaların kurulan randevusuz aşı çadırlarına yoğun ilgi olurken, sağlıkçılar düğünleri, esnafları gezerek aşılama işlemlerini gündüzü geceye katarak çalışmalarına devam ediyorlar. Yüksekova'da aşıların yüzde yüze ulaşması için, sağlık çalışanları canla başla gece gündüz demeden dağ, tepe, köy ve ilçenin tüm noktalarına sınırsız hizmet veriyor.

2. doz aşısını yapan Hamza Evin, "Artık herkes aşılarını yapsın. Geciktirmeye zaman vermesin. Çünkü bu hastalığı ancak beraberce böyle yenebiliriz. Sağlık çalışanlarımıza destek olmak için aşılarımızı zamanında yapalım. Bizim sağlıkçılar sağolsunlar gece gündüz demeden her neresi olursa olsun vatandaşların ayağına giderek anında aşılarını yapıyorlar. İstediğimiz saatte istediğimiz yerde aşı olabiliyoruz. Şuan akşamın geç saatidir. Çadırda aşımı yaptım. Sağlıkçılarımızın hakları asla ödenmez. Tek yapacağımız şey artık aşılarımızı zamanında yapmaktır. İnşallah kısa sürede yüzde yüz başarıyı sağlayacağız" dedi.

Yüksekovalı sağlıkçılar gece gündüz demeden aşı yapıyorlar

Yüksekovalı sağlıkçılar gece gündüz demeden aşı yapıyorlar

Yüksekovalı sağlıkçılar gece gündüz demeden aşı yapıyorlar

Yüksekovalı sağlıkçılar gece gündüz demeden aşı yapıyorlar
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Haber: Yüksekovalı sağlıkçılar gece gündüz demeden aşı yapıyorlar - Haberler
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