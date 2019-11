Yüksekovalı öğretmenler yüzlerce kursiyeri iş sahibi yaptı

23.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:20

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezinde çalışan 4 öğretmen, yüzlerce kursiyeri iş sahibi yaptı.



Yüksekova Esentepe mahallesinde bulunan Aile Destek Merkezinin bünyesinde çalışan Derya Çağala, Berivan Dara, Behice Çicek, Gülnaz Özdemir öğretmenler üstün bir başarıyla yüzlerce kursiyeri iş sahibi yaparak, başarıya imza attılar. 8 yıldır ilçede tek başına büyük başarılar getiren Yüksekova Aile Destek Merkezi, her sene olduğu gibi yine başarı öğretmenleri sayesinde meslekler edinen öğrenci sayısını artırıyor. Aile Destek Merkezinde kursiyerlere verilen, 'İşaret dili eğitimi', 'Ahşap ve boyama eğitimi', 'Hasta ve yaşlı hizmetleri eğitimi' ve 'Giyim teknoloji eğitimini' veren öğretmenler büyük bir gaye içerisinde kursiyerler yetiştirerek başarı sağlıyorlar. Yüksekova Aile Destek Merkezi, yıllardır ilçede yaşayan tüm kadınların umut olduğu kadar, diğer yanda ise meslek edinme ile yola çıkanların yeri oldu adeta. Öğretmenlerin zevkle yaptıkları çalışmaları sayesinde, kursa gelen kadın öğreticiler, ilçenin değişik noktalarında kendilerine iş yerleri açarak kadının gücünü gösteriyorlar.



"Temel amaç engelleri ortada kaldırmak"



İşaret dili eğitimi veren işaret dili eğitmeni Derya Çağla; "İşaret dili eğitimini aldığım zaman çok faklı bir dünyada olduğumu fark ettim. İşitme engelinin sorunlarını daha çok fark ettim. Bu sorunları başka birine aktarmak için bu yola girdim. Temel amacım engelleri ortada kaldırmak, toplumsal bir farkındalık oluşturmak. İşitme engellilerin kullanmak zorunda oldukları işaret dilini konuşan biriyle, onların mağduriyetlerini en aza indirebilmek için bu yola girdim. İşitme engellilerin kullanmak zorunda kaldıklarını işaretleri hafife indirmek için bu yola çıktık. Bu mesleğimin temel amacı, konuşan biriyle bu dili öğretebilme, birçok işaret engelinin sessiz dünyasına renk katıp onlara ses olabilmektir. Çevremizde veya her hangi bir yakınımızda işitme engeli olmadığı zaman, bu dil ihtiyacını duymuyoruz. Aslında bu temel insani görevimiz. Biz her toplumda 2 uçurum gibiyiz. Benim amacım bu iki uçurum arasında gönül köprüsü görevinde bulunmak. Çok zor şartlar altında başladım görevime. Sağolsun kurum müdiremiz Zübeyde hanım çok yardımcı oldular. Dünyadaki her şey paha biçilebilir ama bir öğretmenin eseri paha biçilemez. Benim en büyük eserim öğrencilerimi ortak bir amaç altında toplamak. Yardıma muhtaç olan, işitemeyen, duyamayan birilerine ses olabilmek için buradayız. Bunun için gönül koyduk. Birçok öğrencim buraya vakit ayırıyor, eğitim görmek için geliyor. Toplumda işaret dili yaygın değil. Daha yeni yeni yaygınlaşmaya çalışılıyor. Ben olabildiğince bu topluma farklı kesimlerini iletmeye çalışıyorum. Tabi ki zorlukları vardır ama şuan 130 öğrencim var. Aynı dili konuşabiliyoruz. İşitme engellilere ses olabiliyoruz. 130 öğrencim ve işitme engeli kardeşlerimle bu dili ilerlemeye çalışacağız. En büyük eserlerim öğrencilerimdir. Gönüllerinde taht kurdum. Burada bize büyük destekler sağlayan başta Kaymakamımız Osman Doğramacı beye, kurum müdiremiz Zübeyde hanıma ve ilkokul hocam ve buraya vesile olan Sevda Özcan'a bize bu tür imkanlar sundukları için sonsuz teşekkür ediyorum. ve tüm öğretmenler gününü kutlarım" dedi.



"Burada yüzlerce öğrenciyi mevzun ettik"



Hasta ve yaşlı hizmetleri eğitimini veren Berivan Dara; "Hasta ve yaşlı hizmetleri kursu altında kızlara kurs veriyoruz. Kadınların evde oturmak yerine bize geliyorlar. Biz gerçekten onlara hem arkadaş, hem dost, bazen de kardeş olabiliyoruz. Bizim şuan hasta ve yaşlı hizmetlerindeki amacımız özellikle gençlerimizin yaşlıların ön yargısına kırmak. Gerçekten onlara destek olabilmektir. Biz aile destek merkezi olarak hasta ve yaşlı kursu olarak zaten bunu çok iyi başarabiliyoruz. Görüyoruz ki öğrencilerimizi çok iyi bir eğitimden ve gerçekten çok güzel bilgiler vererekten mezun ediyoruz. Şuan rehabilitasyon merkezlerinde çalışan bir çok öğrencimiz var. Batıya gittikten sonra orada iş imkanları bulan bir çok öğrencilerimiz var. Burada yüzlerce öğrencilerimizi mevzun ettik zaten. Hasta olup engelleri anlamayan kişiler oldu. Bize geldikten sonra artık engelleri, yaşlıları, hastaları anlayabilecek. Biz bunlara sertifika verdiğimizde en azında bir ilk yardımı öğretiyoruz. İlk yardım günlük hayatta bile karşımıza çıkabilecek bir durum olduğu için sadece iş imkanı vermiyoruz. Onlara hayatta lazım olacak bilgiler veriyoruz. Aile destek merkezi olarak hepsini de destekliyoruz. Başta Kaymakamımız Osman Doğramacı ve kurum müdiremiz Zübeyde Özcan'a teşekkür ediyoruz bizlere böyle bir imkan sağladıkları için" ifadelerini kullandı.



"Öğretmenler topluma ışık tutan, toplumu aydınlatan kişilerdir"



Ahşap ve boyama 'yüzey süslemeci' eğitimini veren Behice Çiçek; "Burada ahşap derslerini veriyorum yani yüzey süslemeci. 7 sene bu işin içerisindeyiz. Bu mesleği icra ediyoruz. Öğretmenler topluma ışık tutan, toplumu aydınlatan kişilerdir. Burada sandık boyuyoruz, ahşap olarak tepsi boyuyoruz. Hanımlarımız evlerinde eski olan eşyalarını getirip burada eğitim sırasında güzel bir modüle getirerek kazandırmaya çalışıyor. Burada bir sürü kişiyi mezun ettik. Her 6 ayda bir öğrenci mezun ediyoruz. Her modülde 25 kişiyi mezun ediyoruz. Bu mezun olan öğrenciler, mezun olduklarında sonra her biri bir meslek sahibi oluyor. İsterlerse işyeri açabiliyorlar. İsterlerse evlerinde yaptıkları ürünleri satabilirler. Buda bizi çok mutlu ediyor tabi ki. Tabi ki meslek olarak bakmayalım bu işe. Kadınlarım burada psikoterapi olarak ta rahatlıyorlar. Bize bu imkanlar sağlayan ilk öncelik olarak kaymamıza, daha sonra Aile Destek Merkezi müdiremiz olan Zübeyde hocamıza çok teşekkür ederiz. '24 Kasım öğretmenler günü' kutlu olsun" şeklinde konuştu



"Tüm öğretmenler günü kutlu olsun"



Giyim ve teknoloji dersi veren Gülnaz Özdemir; "Aile destek merkezine 2013 yılından beri dikiş öğretmeni olarak devam etmekteyim. Adalet mezunu iş sağlığı ve güvenliğinde mezunuyum. Burada usta öğretici olarak giyim bölümü eğitmeni olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 7 yıldır buradayız. 4 buçuk ayda bir kurslarımız yenilemekte. Her yenilen kursumuzda 20-25 öğrencimizle devam etmekteyiz. İnşallah Kaymakamlığımızın tarafından yapılan bu hizmet böyle hep sürer. Çünkü faydalı işler içerisinde kursiyerler yetişiyor. Burada bütün öğretmenlerimizin öğretmeler gününü kutluyoruz. Kendileri gösterdikleri fedakarlıktan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Kurumumuza ve kursiyerlerimize destekte bulunan kaymakamlığımız, kurum müdiremiz Zübeyde Özcan'a teşekkür ediyoruz" dedi.



Kursiyer ise, kendilerine eğitim sağlayan öğretmenlerine teşekkür ederek, Kaymakamlık desteğiyle, Yüksekova Aile Destek Merkezinde böyle değişik alanlarda eğitim gördükleri için memnun olduklarını belirttiler. Kursiyerle, başta Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve Aile Destek Merkezi müdiresi Zübeyde Özcan'a teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA