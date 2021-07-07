Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı
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Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı

Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Gezgin Öğretmen' olarak tanınan görsel sanatlar öğretmeni Ümit Bartın, köylerin güzelliğini fotoğrafladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Gezgin Öğretmen' olarak tanınan görsel sanatlar öğretmeni Ümit Bartın, köylerin güzelliğini fotoğrafladı.

Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta olan Yukarı Uluyol köyünü gezen Öğretmen Bartın, köyün güzelliğini fotoğrafladı. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü bu aylarda ot biçen insanlar, süt sağan kadınlar ve türlü türlü köy işleriyle meşgul olan insanlara yerinden tanıklık eden Bartın, karşılaştığı anları fotoğrafladı. Doğa meraklısı Bartın, bölgenin tüm güzelliklerini karış karış fotoğraflayıp arşiv yapmak istediğini belirtirken, "Köylerimizde insanımızın ne kadar zor şartlarda ürün elde ettiğine bizzat şahit oluyorum. Bu durum çoğu zaman yorgunluk arz etse de köyün capcanlı ve cıvıl cıvıl hareketliliği bir o kadar da mutluluk veriyor. Bu güzel anları kayıt altına aldığım için çok mutluyum" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı
Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı
Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı
Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı
Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı
Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı
Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı
Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı
Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı
Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı
Yüksekovalı öğretmen köylerin güzelliğini fotoğrafladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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