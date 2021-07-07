YÜKSEKOVALI ÖĞRENCİLERİN ANITKABİR VE ESKİŞEHİR HAYALİNİ ALİME ÖĞRETMEN GERÇEKLEŞTİRDİ
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YÜKSEKOVALI ÖĞRENCİLERİN ANITKABİR VE ESKİŞEHİR HAYALİNİ ALİME ÖĞRETMEN GERÇEKLEŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde 6 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Alime Taşçı, sosyal medyada düzenlediği kampanyayla uçak biletlerini aldığı 15 öğrencisiyle Ankara ve Eskişehir'i ziyaret etti.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde 6 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Alime Taşçı, sosyal medyada düzenlediği kampanyayla uçak biletlerini aldığı 15 öğrencisiyle Ankara ve Eskişehir'i ziyaret etti. Ankara'da Anıtkabir'i, ardından da Alime öğretmenin memleketi Eskişehir'de tarihi mekanları ve müzeleri gezen öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Eskişehirli öğretmen Alime Taşçı, 6 yıldır görev yaptığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dedeler köyündeki öğrencileri ile Ankara ve Eskişehir'i ziyaret etti. 15 öğrencisinin uçak bileti için sosyal medyadan kampanya düzenleyen Alime öğretmen, öğrencileri ile ilk olarak Anıtkabir'e gitti. Anıtkabir ziyaretinin ardından Eskişehir'e gelen Alime Taşçı ve öğrencileri, Kentpark, Sazova Kültür Sanat ve Bilim Parkı, tarihi Odunpazarı bölgesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Müzeler Kompleksi'ni gezdi, bot turu ile Porsuk Çayı ve çevresini gördü.

Hakkarili öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti, çocuklara çeşitli kitaplar hediye etti.

Sosyal medya paylaşımında, öğrencilerinin ilk kez uçağa bindiğini ve böyle bir geziye çıktığını belirten Taşçı, 'Bizi dört dörtlük ağırlayan, Eskişehir'i Eskişehir yapan, çocuklarımın gözünde gülüş olan Yılmaz Büyükerşen hocamıza teşekkür ederiz" dedi.

Kent merkezindeki gezilerini tamamlayan öğrenciler, daha sonra Alime öğretmenin köyü olan Bardakçı Mahallesi'ni de ziyaret etti.

YÜKSEKOVALI ÖĞRENCİLERİN ANITKABİR VE ESKİŞEHİR HAYALİNİ ALİME ÖĞRETMEN GERÇEKLEŞTİRDİ
YÜKSEKOVALI ÖĞRENCİLERİN ANITKABİR VE ESKİŞEHİR HAYALİNİ ALİME ÖĞRETMEN GERÇEKLEŞTİRDİ
YÜKSEKOVALI ÖĞRENCİLERİN ANITKABİR VE ESKİŞEHİR HAYALİNİ ALİME ÖĞRETMEN GERÇEKLEŞTİRDİ
YÜKSEKOVALI ÖĞRENCİLERİN ANITKABİR VE ESKİŞEHİR HAYALİNİ ALİME ÖĞRETMEN GERÇEKLEŞTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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