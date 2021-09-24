Yüksekovalı öğrencilerden 'Pilotluk' dersine yoğun ilgi - Haberler
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Yüksekovalı öğrencilerden 'Pilotluk' dersine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekovalı öğrencilerden 'Pilotluk' dersine yoğun ilgi Hakkari'nin Yüksekova Bilim ve Sanat Merkezi'nin atölyelerinde öğretilen 'Uçak Simülatör ile Pilotluk' bölümündeki derse öğrenciler ilgi gösteriyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekovalı öğrencilerden 'Pilotluk' dersine yoğun ilgi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Bilim ve Sanat Merkezi'nin atölyelerinde öğretilen ' Uçak Simülatör ile Pilotluk' bölümündeki derse öğrenciler ilgi gösteriyor.

Yüksekova ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Yüksekova Bilim Armonisi" ismiyle, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle, Yüksekova Bilim ve Sanat Merkezinin atölyelerinde farklı okullardan gelen öğrencilere teknoloji bakımında 'Uçak Simülatör ile Pilotluk' adlı dersi sağlıyorlar. Okulun bahçesinde 5 gün sürecek TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliklerinde 53 proje, 160 atölye ve 40 öğretmenin sunumuyla, şenlikte en çok öğrencilerin 'Uçak Simülatör ile Pilotluk' adlı bölüme ilgi duydu. Güzel ve sıcak bir ortamda sıralı bir şekilde farklı okullardan gelen öğrencileri alan 'Uçak Simülatör ile Pilotluk' Bilişim ve Teknoloji öğretmeni Şükrü Evran, Öğrencilere tanıtımını, kalkışı, inişi ve tüm gerekli bilgileri sunuyor.

Bilişim ve Teknoloji öğretmeni Şükrü Evran, "Bilim şenliğinde, TÜBİTAK'ın desteğiyle, bu atölyede yaptığımız bir uçak simülatörü üzerinden lise grubu başta olmak üzere ortaokul gruplarımıza temel düzeyde bir pilotluk becerisi yönelik bir çalışma yapıyoruz. Burada pilotlar eğitimi için kullanan Microsoft fly simulator 2020 programını kullanıyoruz. Pilotların gerçek hayatta uçuşların deneyimlerini kazanmadan önce, bu uygulamadan pilotluk becerisini yeteneğini kazandıktan sonra gerçek hayatta pilotluklarına başlayabiliyorlar. Pilotların kullandığı bu programı bizde öğrencilerimize tanıtıyoruz. Temel bir pilotluk eğitimini aldıktan sonra, bir uçağın nasıl uçurabileceğini, nasıl indirebileceğini, uçağın genel felsefesi neyse onu öğretmeye çalışıyoruz. Güzel dönüşler aldık öğrencilerimizden. Onlarda iyi bir şekilde öğreniyorlar nasıl kalkacağını, nasıl indireceklerini. Bu programın daha güzel yönü yapay zeka programı da var. Yapay zeka öğrenimi sağlarken ve üzerinde deneyimlerini de sağlıyoruz. Hemen hemen tüm lise öğrencilerimizi burada misafir ettik. Şenlik bittikten sonrada da okullarına bekleyen öğrencilerimiz var. Yüksekova'da bir olması için güzel işlere yön veriyoruz" dedi.

Yüksekovalı öğrencilerden 'Pilotluk' dersine yoğun ilgi

Yüksekovalı öğrencilerden 'Pilotluk' dersine yoğun ilgi

Yüksekovalı öğrencilerden 'Pilotluk' dersine yoğun ilgi

Yüksekovalı öğrencilerden 'Pilotluk' dersine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yüksekovalı öğrencilerden 'Pilotluk' dersine yoğun ilgi - Haberler
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