09.09.2019 22:46

Yüksekovalı öğrenciler yeni eğitim yılına dansla başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulunda okuyan öğrenciler, eğitime dansla başlayarak sınıflarına girdiler.

İlçenin İpek Mahallesinde olan 15 Temmuz Şehitleri Orta Okulunun beden eğitimi öğretmeni Rahmi İyinç, öncülüğünde öğrencilerin daha aktif olabilmesi ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarına dansla girdiler. 2019 ve 2020 eğitim ve öğretim yılın başlamasıyla ilk gününde, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencileri, okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni Rahmi İyinç öncülüğünde, daha aktif daha iyi, sabah uykusunu unutmak için müzik eşliğinde yapılan dansla sınıflarına gönderiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Rahmi İyinç, "2019 ve 2020 eğitim ve öğretim yılına bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz sağ olsunlar çoğu geldi. Bugün aktif bir şekilde okulumuza başlayacağız. Başlamadan önce biz geçen seneden kalma etkinliğimiz vardı. İsak hocamızın dans eşliğinde sınıflara alma etkinliği vardı. Geçen sene bayağı faydasını görmüştük. Bu senede yeni eğitim ve öğretim yılına bu yılda dans şeklinde başlamak istedik. Faydalı olacağını düşündüğümüz için bu şekil başladık. Güzelde oldu. Öğrencilerimiz heyecanlı bir şekilde dans eşliğinde sınıflara aldık. İnşallah tüm öğrenci ve velilerimize hayırlı bir eğitim ve öğretim yılı olur" dedi.

Öğrenciler ise, çok sevdikleri belirterek, dansın sabahın yorgunluğunu, moral bozukluğunu giderdiği ve derslerinde daha iyi beceriler kattıklarını söylediler.

Kaynak: İHA