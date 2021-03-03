Yüksekovalı öğrenciler sokak hayvanları için kulübe yapmayı öğrendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde lise öğrencileri, sokak hayvanları için kulübe yapmayı öğrendi.

Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, atıl durumdaki paletlerden kulübe yapan Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği'nin çalışmalarını inceledi.

Sokak hayvanlarına yuva olan kulübelerle ilgili bilgi alan öğrenciler, aynı çalışmayı geliştirerek daha çok hayvana ulaşmaya karar verdi.

Tarih öğretmeni Davut Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının barınma sıkıntısı yaşadığını söyledi. Öğrencilerin kulübelerin nasıl inşa edildiğini yerinde görme fırsatı bulduğunu anlatan Çimen, "Sokak hayvanları için kulübe yapmaya karar verdik. Kulübelerin nasıl yapıldığını gördük. Bu kulübeleri okulumuzun bahçesinde yaparak belirlediğimiz noktalara bırakmayı düşünüyoruz." dedi.

Kulübelerin yapılma süreci hakkında bilgi aldıklarını belirten 12. sınıf öğrencisi Devrim Büyüksu da, "Sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda yaşama imkanı sunmak istiyoruz. Bize bu fırsatı veren abilerimize teşekkür ediyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven