Yüksekovalı Mizgin'den, sokak hayvanları için yardım kampanyası

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mizgin Karaman (25), sosyal medya üzerinden sokakta yaşayan havyanlar için 'Yüksekova sokak canları' adıyla yardım kampanyası başlattı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mizgin Karaman (25), sosyal medya üzerinden sokakta yaşayan havyanlar için 'Yüksekova sokak canları' adıyla yardım kampanyası başlattı. Karaman, kısa sürede büyük ilgi gören kampanya kapsamında gönderilen mamaları, cadde ve sokakları dolaşarak köpek ve kedilerin yaşam alanlarına bırakıyor. Büyük keyif aldığını söyleyen Karaman, "Yaşam alanları sadece insanların değil, hayvanlarla ortak kullandığımız yerlerdir. Onların da en azından bizler kadar yaşam hakkı var" dedi

İlçede hayvanlara olan sevgisiyle tanınan, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu Mizgin Karaman, bir süre önce sokakta yaşayan hayvanları için kampanya başlatmaya karar verdi. Sahiplendiği bir köpeği ile bir kedisi olan Karaman, sosyal medyadan "Yüksekova sokak canları" adlı kampanyayı başlattı. Karaman'ın kampanyasındaki 'mama kumbarası' sayesinde hayvanseverler, Yüksekova'ya kargoyla mama göndermeye başladı. .

Karaman, kargo ile gelen mamaları 10 gönüllü arkadaşı ile birlikte haftanın belli günleri cadde ve sokaklarda kedi ve köpeklerin yaşam alanlarına bırakıyor. Sokak hayvanları ile yakından ilgilenen Karaman, yaptığı işten büyük keyif aldığını belirterek, "Bir grup arkadaşımla birlikte 'Yüksekova Sokak Canları' adı altında bir mama kumbarası açtık. İnsanlar, mama kumbaramızın lingini tıklayarak bağışta bulunuyor. Yani internetten alışveriş yapar gibi mama satın alıyorlar. Satın alınan bu mamalar da kumbarada birikiyor. Belirli bir miktara ulaşınca bunlara bize ücretsiz kargo ile gönderiyorlar. Biz de Yüksekova'nın çeşitli yerlerinde yaşayan sokak hayvanlarımıza götürüyoruz" dedi.

Hayvanların insanlar kadar yaşam hakkının olduğunu da kaydeden Karaman, "Kısa sürede 10 kişilik bir ekip olduk. Bu arkadaşlarımızda kendi mahallelerindeki hayvanları beslemeye başladılar. Haftanın belirli günlerinde ise bir araya geliyoruz. Sokaklarda gezerken bazıları bizi belediye çalışanı zannediyor. Sokaktaki hayvanları başka yerlere götürmemizi istiyorlar. Bu durum da bizi üzüyor. Biz duyarlılık gösterilmesini ve içlerinde hayvan sevgisi olan çocukların, gençlerin olmasını istiyoruz. Çünkü yaşam alanları sadece insanların değil, hayvanlarla ortak kullandığımız yerlerdir. Onların da en azından bizler kadar yaşam hakkı var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN