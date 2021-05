Yüksekovalı kadınlardan tarım seferberliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet yürüten Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, ekonomiye katkı sunmak için tarım seferberliği başlattı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet yürüten Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, ekonomiye katkı sunmak için tarım seferberliği başlattı.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği bünyesinde kurulan Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, ilçenin Çukurca köyündeki 60 dönüm arazide 500 kilo fasulye ekimi yaptı. Çukurca köyünde yapılan ekime Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, kadın çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kadınlarımızın elinin değdiği her şey daha güzel olacak"

Traktöre binerek tarlayı süren Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "Kadınların bu proje ile geleceği yazacaklar. Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bu noktada önemli bir eksikliği doldurmak üzere ortaya çıkmış. Kadınlarımız 60 dönüm araziye fasulye ekiyorlar. Köylere tohum desteğimiz var. Bu desteklerden kooperatiflerimizin faydalanmasında mutlu oluyoruz. Üreten, ürettiğiyle gelişen ve bu gelişmeyi de her alana yansıtan bir Yüksekova göreceğiz. Kadınlarımızın elinin değdiği her şey daha güzel olacak. Kadın isterse her şey olur. Her başarılı kadının arkasında bir erkek vardır" dedi.

"Temel hedefimiz modern tarımı klasik tarımla birleştirmek"

Kadınların toprağa renk kattığını söyleyen Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Eylem Şener de, "Korona virüs sürecini fırsata dönüştürmektir aslında amacımız. Kadınlarımızı ekonomik olarak refah seviyesine ulaştırmak istiyoruz. İşbaşı eğitimlerimiz olacak. Ondan sonra kadınlarımızı sahada değerlendireceğiz. Sadece tarımla değil dokuma, hayvancılık gibi alanlarda da kadınlarımızın yeteneklerine göre değerlendirmelerimiz olacak. Temel hedefimiz modern tarımı klasik tarımla birleştirmek. Bu işe başlarken 8 gönüllü arkadaştık, şu anda sayımız 30'a yükseldi" ifadelerini kullandı.

"kadınlar birer kahramandır"

60 dönüm araziye 500 kilogram fasulye ekimi yaptıklarını belirten Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen ise "Daha önce 33 dönüm araziye nohut ekimi yapmıştık. Kaymakamımız ve yerel yöneticilerimizin katkılarıyla bugün burada kadınlarımızın öncülüğünde fasulye ekimimizi yaptık. Kooperatifimiz kurulur kurulmaz hiç hız kesmeden bugün yeni bir ekim daha yaptık. Biz diyoruz ki kadınlarımız üretime dahil olsun. Kadınların üretime öncülük ettiği bir alanda var olmak istediğimizi söylemek istiyoruz. Çünkü kadınlar birer kahramandır. Bölgedeki tüm kadınların üretime dahil olması için kooperatifimizin bünyesinde yer alarak meyve ve sebze konusunda üretime katkı sunmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı