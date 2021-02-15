Yüksekovalı hayvanseverler sokak hayvanları için paletlerden barınak yaptı
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Yüksekovalı hayvanseverler sokak hayvanları için paletlerden barınak yaptı

15.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:41
Yüksekovalı hayvanseverler sokak hayvanları için paletlerden barınak yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği üyelerinin kurduğu barınaklar, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yuva oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği üyelerinin kurduğu barınaklar, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yuva oldu.

Sosyal medyada paletlerden barınak yapıldığını gören Dernek Başkanı Cebrail Çelik, benzer çalışmayı ilçede de yapmak için girişimde bulundu.

Hayvanseverlerle iletişime geçen Çelik'in talebi üzerine, ilçeye 300 palet gönderildi. Dernek üyeleri de yuvaya dönüştürdükleri paletlerin üzerini brandayla örtüp içine strafor yerleştirerek 60 barınak yaptı.

Barınakları sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara yerleştiren dernek üyeleri, hayvanlara da mama verdi.

Çelik, AA muhabirine, tamamı gönüllülerden oluşan dernek üyeleriyle sokak hayvanlarına yönelik faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının 300 paletten 100 kulübe yapmak olduğunu belirten Çelik, "25 kişilik ekipten oluşuyoruz. Şu ana kadar 60 kulübe yaptık. Esendere beldesine göndermeyi düşündüğümüz 50 kulübenin 16'sını teslim ettik. Civar köylere de 7'şer kulübe gönderiyoruz. Haftanın belirli günlerinde hem şehir merkezinde hem civar köylere gidip mama desteğinde bulunuyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla can dostlarımıza yardım edeceğiz." diye konuştu.

Dernek Üyesi Şervan Eniş de geri dönüşüm malzemelerinden faydalanmak istediklerini dile getirerek, "Kurumlardan mama ve kulübe desteği alıyoruz. Ama bunu daha çok yaygınlaştırmak istiyoruz. Sokak hayvanlarını aç bırakmamak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü onlar rahat yaşadıkça biz de rahat yaşayabileceğiz. Bu bilinci yaymak istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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