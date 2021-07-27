Yüksekovalı girişimci kadınlardan 'Kariyer ve İş' semineri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekovalı girişimci kadınlardan 'Kariyer ve İş' semineri

Yüksekovalı girişimci kadınlardan 'Kariyer ve İş' semineri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Kariyer ve İş' üzerine gençlere seminer verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Kariyer ve İş' üzerine gençlere seminer verildi.

Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen 'Kariyer ve İş' seminere 250 kişi katıldı. Girişimci olan Ceylan Kılıçak, Rojin Koç ve Yıldız Han, iş ve kariyer konusunda gençleri bir araya getirerek yaşam hikayelerini anlattılar.

Çanakkale'den gelen ve e-ticaret üzerine çalışan Bulut Demir ise gençlerin iş olanaklarını kolaylaştırma ve geleceklerini iyi seçme konusunda bilgiler paylaştı.

Girişimci Ceylan Kılıçak, kafe kafe dolaşarak gençleri seminere davet ettiğini belirterek, "Benim amacım gençlere iş fırsatı yolunu açmaktır. Çünkü bende onlardan biriyken şimdi hem iş hem kariyer yapıyorum" dedi.

Seminere Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen de katıldı. - HAKKARİ

Yüksekovalı girişimci kadınlardan 'Kariyer ve İş' semineri
Yüksekovalı girişimci kadınlardan 'Kariyer ve İş' semineri
Yüksekovalı girişimci kadınlardan 'Kariyer ve İş' semineri
Yüksekovalı girişimci kadınlardan 'Kariyer ve İş' semineri
Yüksekovalı girişimci kadınlardan 'Kariyer ve İş' semineri
Yüksekovalı girişimci kadınlardan 'Kariyer ve İş' semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fazıl Küçük Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Hande Yener İrem Derici Demet Akalın
Spor Eda Erdem Balotelli Burak Elmas Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksekovalı girişimci kadınlardan 'Kariyer ve İş' semineri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 09:50:00. #1.14#

title