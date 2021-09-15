Yüksekovalı gezgin öğretmen 2 ay boyunca Saksağan yavrularını kayıt altına aldı - Haberler
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Yüksekovalı gezgin öğretmen 2 ay boyunca Saksağan yavrularını kayıt altına aldı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

- Yüksekovalı gezgin öğretmen 2 ay boyunca Saksağan yavrularını kayıt altına aldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gezgin öğretmen olarak tanınan ve ayrıca doğa gözlemcisi olan Ümit Bartın yeni doğmuş Saksağan yavrularını iki ay boyunca kayıt altına alıp, büyüme aşamalarını görüntüledi.

- Yüksekovalı gezgin öğretmen 2 ay boyunca Saksağan yavrularını kayıt altına aldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gezgin öğretmen olarak tanınan ve ayrıca doğa gözlemcisi olan Ümit Bartın yeni doğmuş Saksağan yavrularını iki ay boyunca kayıt altına alıp, büyüme aşamalarını görüntüledi.

Gezgin öğretmen olarak tanınan Ümit Bartın, evin balkonunda oturduğu sırada ağaç dallarının üzerinde Saksağan yavrularını olduğunu fark etti. Merakı üzerine 2 ay boyunca kuşların büyümesine kadar kurduğu kamerayla kayıt almayı başladı. Saksağan yavrularını kayıt altına alan öğretmen Ümit Bartın, kuşların çekimini yaparken ayrıca ilginç anlarına da şahit olduğunu ifade ederek, "Ortalama 30-40 yıl yaşayan uzun kuyruklu siyah beyaz tüylerden oluşan bir koleksiyona sahip olan Saksağan kuşunu ağacın en tepesinde yaptığı yuvasında 5 tane yavrusunu beslerken gördüm. Yavrular henüz birkaç günlüktü. Hemen görüntülerini çekmeye başladım ve bunu günlerce hatta iki aya yakın bir zaman hep kayıt altına aldım. Anne kuş yavrularını beslemekle kalmıyordu, yuvanın temiz kalması için uğraşıyordu ve bu anları kaydederken ilginç bir durumuyla karşılaştım. Anne kuş yavrunun kakasını alıp yuvadan uzak bir yere götürüyor. Bunun yanında gagasını açıp böcek sinek avlaması, bunların hepsini Saksağan kuşunun bize sunduğu güzel anlardı. Ayrıca ağacın en yüksek tepesine inşa ettiği yuvasını o kadar sağlam yapmış ki topladığı diken ve çalılarla yuvanın etrafını ördüğü gibi balçık haline getirdiği çamurla yuvanın içini de sağlamlaştırmış. Kuşların daha önce karşılaşmadığımız durumlarına birebir şahit oldum. Özellikle yeni doğdukları günlerden, uçmaya hazır oldukları vakte kadar olan anlarını kayıt altına aldığım için şanslı hissediyorum kendimi" dedi.

Yüksekovalı gezgin öğretmen 2 ay boyunca Saksağan yavrularını kayıt altına aldı

Yüksekovalı gezgin öğretmen 2 ay boyunca Saksağan yavrularını kayıt altına aldı

Yüksekovalı gezgin öğretmen 2 ay boyunca Saksağan yavrularını kayıt altına aldı

Yüksekovalı gezgin öğretmen 2 ay boyunca Saksağan yavrularını kayıt altına aldı
İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yüksekovalı gezgin öğretmen 2 ay boyunca Saksağan yavrularını kayıt altına aldı - Haberler
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