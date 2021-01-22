Yüksekovalı gençlerin 'kar' eğlencesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüksekovalı gençlerin 'kar' eğlencesi

22.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:29
Yüksekovalı gençlerin 'kar' eğlencesi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken, karı eğlenceye dönüştürenler de oldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken, karı eğlenceye dönüştürenler de oldu. Akşam saatlerinde trafiğin durması ve yolların boşalmasının ardından sokağa çıkan gençler ve çocuklar, buldukları sini, naylon ve bidon ile kaydı.

Yüksekova ve çevresinde hafta başından beri etkili olan kar yağışı, dünden itibaren yerini açık ve soğuk havaya bıraktı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ilçede bazı yollar ise buz tuttu. Belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, yolları temizlemek için çalışma yaptı. Akşam saatlerinde trafiğin durması ve yolların boşalmasının ardından gençler ve çocuklar da sokaklara çıktı. Özellikle eğimli alanlara çıkan çocuklar, evlerinden getirdikleri sini, naylon ve bidon ile kayıp, karın keyfini çıkardı.

Kayak yaparak eğlenen Rojbin Sevin (18), ilçe merkezinde yaşayanlar olarak bir süre kuraklık yaşadıklarını ancak özledikleri karın yağdığını belirtip, "Çok eğleniyoruz. Mahalle sakinleri, evden getirdikleri naylon, poşet, yemek sinisi ile gecenin geç saatlerine kadar karda kaymanın keyfini çıkarıyor" dedi.

Yüksekovalı gençlerin 'kar' eğlencesi
Yüksekovalı gençlerin 'kar' eğlencesi
Yüksekovalı gençlerin 'kar' eğlencesi
Yüksekovalı gençlerin 'kar' eğlencesi
Yüksekovalı gençlerin 'kar' eğlencesi
Yüksekovalı gençlerin 'kar' eğlencesi
Yüksekovalı gençlerin 'kar' eğlencesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Fuat Oktay Enis Berberoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Jennifer Lopez Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Rusya Sivasspor Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekovalı gençlerin 'kar' eğlencesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 10:30:43. #1.15#
title