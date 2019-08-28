Yüksekovalı gençler devlet kursuyla üniversiteli oldu

28.08.2019 11:08

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı, başlattığı yetiştirme ve destekleme kursları ile gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Güvenlik güçlerince sürdürülen başarılı operasyonların ardından huzurun sağlandığı Yüksekova'da, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İlçede ekonomik açıdan dezavantajlı olan, terörden zarar gören öğrencilere yönelik Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle yetiştirme ve destekleme kursları düzenleyen Kaymakamlık, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere etüt salonu ve test çözme alanları ile iyi bir imkan sunuyor.

Çeşitli branşlarda 14 öğretmenin görev aldığı kurslarda, yardımcı kitap, deneme sınavı ve deneme testi, yemek ve ulaşım gibi ihtiyaçları karşılayan Yüksekova Kaymakamlığı, bütün imkanları öğrencilerin hizmetine sunarak ekonomik açıdan dezavantajlı durumlarını ortadan kaldırıyor.

İlçede 2015'ten bu yana devam eden kurslarda eğitim gören 2 bin 300 öğrenciden 600'ü çeşitli bölümlere yerleşerek üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdi.

"Terörden zarar gören öğrenciler yoğunlukta"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, AA muhabirine, 2016-2017 eğitim yılının başında Yüksekova Kaymakamlığının desteğiyle mezun öğrencilere yönelik kurslara başladıklarını söyledi.

Her yıl hem öğrenci sayısında hem de başarı oranlarında artış olduğunu belirten Canlı, bu yıl kursa katılan 600 öğrenciden 200'ünün üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleştirildiğini vurguladı.

Kursta, ilçedeki terör olayları sırasında teröristlerin evlerine zarar verdiği öğrencilerin yoğunlukta olduğunu aktaran Canlı, "Devletimiz kursa kaynak, doküman, yemek hizmeti ve ulaşım desteği sağladı. Öğrencilerimiz, devletin sağladığı bu imkanların karşılığını sınavlarda başarılı olarak verdi." dedi.

Yeni eğitim öğretim yılında bu çalışmalarına kapsamı genişleterek devam edeceklerini belirten Canlı, "Emeği geçen Yüksekova Kaymakamlığına, gece gündüz öğrencilerimiz için fedakarca çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Öğrencilere de akademik yaşantılarında başarılar dilerim." diye konuştu.

Kurs sayesinde üniversiteli oldular

Öğrencilerden Kader Baban, katıldığı kurs sayesinde Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'nü kazandığını söyledi. Üç yıldır sınava hazırlandığını anlatan Baban, "Daha önce başka dershanelere gittim ama destekleme ve yetiştirme kursuna kayıt yaptıktan sonra daha verimli olduğumu gördüm. Başka dershanelerde disiplin yoktu ve para verildiği için kimse karışmıyordu. Burası, bu konuda çok avantajlı bir yer." dedi.

Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını özel kurslara gönderemediğini ifade eden Baban, "Özellikle kızlar, dershanelere çok fazla gönderilmiyorlar. Burası kızlara çok büyük imkan sağlıyor. Hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir zemin var. Eğitim açısından üst seviyede. Burası onlar için büyük bir fırsat, bunu değerlendirmeliler." şeklinde konuştu.

"İyi ki bu kurslara katıldım"

Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünü kazanan Serkan Kotluk, destekleme ve yetiştirme kursundan büyük verim aldığını, bu sayede üniversite hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Öğrencilerden para ödenen yerlerin yerine nitelikli eğitimin verildiği yerleri tercih etmesini isteyen Kotluk, şunları söyledi:

"Rehberlik ve idare kısmını iyice araştırıp öyle karar vermek lazım. Ben de öyle yaptım. İlk başta deneme sınavına girdim. Burada büyük bir disiplinin olduğunu görünce kayıt yapmaya karar verdim. İyi ki buradaki kurslara katılmışım. Sınavı kazandım, istediğim bölüme yerleştim. Çok mutluyum. Yüksekova Kaymakamlığına, Milli Eğitim Müdürlüğüne bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim."

Kaynak: AA