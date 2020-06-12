Yüksekovalı genç hurda malzemelerden iş makinesi maketi yaptı
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Yüksekovalı genç hurda malzemelerden iş makinesi maketi yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 17 yaşındaki Şahin Atilla, geri dönüşüm malzemelerinden iş makinesi maketi yaptı.

Yüksekovalı genç hurda malzemelerden iş makinesi maketi yaptı
12.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:24

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 17 yaşındaki Şahin Atilla, geri dönüşüm malzemelerinden iş makinesi maketi yaptı.

İlçenin Onbaşılar köyü Ağılcık mezarasında yaşayan lise öğrencisi Atilla, hurda malzemeleri değerlendirerek iş makinesi maketi yapmaya karar verdi.

Çevresinden işine yarayabilecek malzemeleri toplayan Atilla, 10 gün süren çalışmanın ardından iş makinesi maketini tamamladı.

Atilla, yaptığı açıklamada, geçen yıl köylerinde yapılan yol çalışmalarını izlerken iş makinelerinin ilgisini çektiğini söyledi.

İş makinelerini hayranlıkla izlediğini anlatan Atilla, "Bundan yola çıkarak bir makine yapmak istedim. Biraz araştırma yaptım. Yapabileceğimden emindim çünkü kendime güveniyordum. İmkanlarım kısıtlıydı. Şehir merkezine de çok uzaktım. Salça kutusu, araba sileceği, masa ayağı, tahta ve enjektörlerden faydalanarak yaptım." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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