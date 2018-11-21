Yüksekovalı Genç Girişimciler Sertifika Aldı

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğinde KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini başarıyla bitirenler için sertifika töreni düzenlendi.

Sertifika almaya hak kazanan 213 kişiye sertifikaları, odanın konferans salonunda TSO Başkanı Abdurrahman Pınar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Pınar, yaptığı açıklamada, sertifikaların hayırlı olması temennisinde bulunarak genç girişimcilerin işlerini kurmaları yönünde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.