Yüksekovalı esnaflar kardan korona virüs yaptılar

Yüksekovalı esnaflar kardan korona virüs yaptılar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan esnaflar kardan korona virüs yaptılar.

Yüksekova ilçesinde pazar gününden buyana belli aralıklarla etkili olan kar yağışında sonra, Cengiz Topel Caddesinin üzerinde bulunan esnaflar, maske-mesafe ve temizliğe dikkat çekmek için kardan korona virüs yaptılar. Pandeminin başlamasıyla zor günler geçiren esnaflar, iş yerlerinin önünü temizlemesini bu sefer eğlence haline getirerek, dünyanın başına bela olan Covid-19 salgınının şeklini yaprak maske taktılar. Kardan yaptıkları korona virüs ve üzerine taktıkları maske ile salgına dikkat çekerek mesaj verdiler.

Dikkat çekmek için kardan korona virüs yapan Mevlan Dere, "Vatandaşların korona virüsü dikkate almak için bizde kardan bunu yaptık. Yoldan geçen herkesi bu salgının ne kadar zor günler yaşattığı hatırlatmak için esnaflar olarak dükkanlarımızın yanında yaptık. Bide kardan böyle bir manzaranın olması da hemen vatandaşların ilgisini çekiyor ve gelip resimde çekiyorlar. Bizden tek bir isteğimiz bir an bu hastalığın tüm dünyada bitmesi. Onun için herkese bu yaptığımız kardan korona virüs aslında herkese, maske-mesafe ve temizliğe dikkat çekmektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK