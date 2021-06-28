Yüksekovalı dağcılardan Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü
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Yüksekovalı dağcılardan Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekovalı dağcılardan Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yüksekovalı dağcılardan Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, Hakkari il merkezi ve ilçelerinin doğal güzelliklerini tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Rehber İskender Kahraman öncülüğündeki 20 kişilik grup, Cilo Dağları yamacında doğa yürüyüşü yaptı. Cilo Dağlarının zirvelerinde, vadi ve şelalelerinde güzel manzaraları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyen dağcılar, yaz boyunca faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.

Hakkari bölgesinin tüm güzelliklerini her hafta tanıtmaya ve korumaya çalıştıklarını söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyonu Rehberi (Hakkari Mihmandarı) İskender Kahraman, bu hafta doğa yürüyüşü yapmak için Cilo mıntıkasını gezdiklerini belirterek, "Cilo Dağları sadece faunası, florası, manzaraları, şelaleleriyle değil; tarihi mirası ve eski yaşam alanlarıyla da eşsiz bir alandır. Cilo havzasında tarih ve efsaneler, ekolojik çeşitlilik, doğa hepsi bir arada. Bu güzellikleriyle Cilo, doğaseverler ve dağcılar için vazgeçilmezdir. Bu bölgede şelaleler, binlerce yıllık buzullar, göller ve tarihi yerler yer alıyor. Biz de bu güzellikleri turizme kazandırmak için gezerek, insanlara tanıtarak doğa yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Yazın en sıcak günlerini yaşarken, Cilo Dağlarında hala kar duruyor. Bu da bizim bölgeye has bir doğal özellik. Cilo, bölge insanı için tarihsel olarak yaylacılığın merkezlerinden biridir. Bölge, endemik bitkiler konusunda çok zengin bir yer. Cilo bölgesi neredeyse uzağındaki 200 kilometrelik bölgeyi dahi suyuyla besliyor. Ben dünyanın birçok yerini gördüm ama burası kadar güzel ve özel bir yere rastlamadım. Genel olarak başka dağlara, yerlere giden dağcılar, ikinci defa oralara gitmek istemiyor. Fakat onlarca defa Cilo bölgesine gidilse bile, dağcılar tekrar Cilo'yu görmek istiyor. Biz de burayı dünyaya daha fazla tanıtacağız. Bölge insanına fayda getirmesi için turizme kazandıracağız. Umarım yakın gelecekte Yüksekova bölgenin turizm merkezi olacak. Biz de şimdiye kadar olduğu gibi bölgemizi tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Yüksekovalı dağcılardan Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü
Yüksekovalı dağcılardan Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü
Yüksekovalı dağcılardan Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü
Yüksekovalı dağcılardan Cilo Dağlarına doğa yürüyüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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