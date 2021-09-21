Yüksekovalı dağcılar, dağda buldukları oğlağı sırtlarında taşıyıp sahibine teslim ettiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekovalı dağcılar, dağda buldukları oğlağı sırtlarında taşıyıp sahibine teslim ettiler

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

- Yüksekovalı dağcılar, dağda buldukları oğlağı sırtlarında taşıyıp sahibine teslim ettiler Hakkari'de Yüksekova ilçesinde bir grup dağcı, Karadağ zirvesinde yürüyüş yaptıkları sıra bölgede mahsur kalan bir oğlağı sırtlarına alarak 15 kilometre taşıyıp sahibine teslim ettiler.

YÜKSEKOVA (İHA) - - Yüksekovalı dağcılar, dağda buldukları oğlağı sırtlarında taşıyıp sahibine teslim ettiler

HAKKARİ - Hakkari'de Yüksekova ilçesinde bir grup dağcı, Karadağ zirvesinde yürüyüş yaptıkları sıra bölgede mahsur kalan bir oğlağı sırtlarına alarak 15 kilometre taşıyıp sahibine teslim ettiler.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da Hakkari ve ilçelerini karış karış gezerek tanıtmaya devam ediyor. Dağcıların bu haftaki rotaları Berçelan yaylasının Karadağ zirvesi oldu. Berçelan'ın dağlık alanlarını gezdikleri sırada, sürüden ayrılıp dağlık alanda kaybolan bir oğlağa rastladılar. Oğlak, mahsur kaldığı yerden alınarak uzun süre sırtlarında taşıyıp sahibine teslim ettiler.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Bu hafta derneği olarak yaptığımız doğa yürüyüşümüz ve Berçelan yaylası ziyaretimizde ilginç bir olayla karşıladık. 27 kişi ekiple Karadağ zirvesinin arkada taraflarında keşif yapmak amacıyla altı kişi bir ekiple gittik. Kayalıklardan inerken uzaktan bir ses duyduk o sese odaklandık. Sesin olduğu tarafa yöneldik. Sese yaklaştığımızda sarp dağ eteklerinde, kayalıklar arasında küçük kaya oyuğuna sıkışmış halde bir oğlak gördük. Sanırım sürü buradan geçerken oğlak buraya düşmüş. Tahminen üç günlük bir süre zarfı burada mahsur kalmış. Bizde oğlağın burada yabani hayvanlara yem olmaması için oradan çıkardık. Oğlak hem çok açtı hem de çok susuzdu. Oğlağı oradan çıkardıktan sonra hemen suya yöneldi doya doya içti. Ekip arkadaşlarımız arasında veteriner hekim vardı. Oğlağı muayene ettikten sonra yaklaşık 15 kilometre omuzlarımızda taşıyarak aşağı indirip göçerin olduğu yaylalara götürdük. Koyun sürüsü bulunan 3 yaylayı gezdikten sonra dördüncü yaylada 4 oğlağı ve 5 keçisi olan bir vatandaşındı. Tek geçim kaynağı o keçiler olan yaşlı adama teslim ettik" dedi.

Oğlağı yerinde muayene yaptıklarını belirten veteriner hekim Kekim Kaçan, "Rutin olarak her hafta bölgede ki dağlarda trekking yapıyoruz. Hemen hemen her hafta farklı bir yabani hayvanla karşılaşıyoruz. Ancak dağ başında günlerdir tek başına hayatta kalmayı başarmış bir oğlak İlk defa karşılaştık. Oğlağı ilk gördüğümde çok şaşırdım. Çünkü yakınlarda hiç sürü yoktu. En yakın sürü 10-15 kilometre uzaklıktaydı. Oğlağı hemen yakaladık. Bir veteriner hekim olarak keçinin ön muayenesini yaptım. Çok şükür ki gayet sağlıklıydı. Biliyorsunuz keçi inatçı bir hayvan boynunda iple peşimizden gelmesi imkansızdı. Bizde arkadaşlarla dönüşümlü olarak oğlağı sırtımıza alıp güvenli bir şekilde sürüye yetiştirdik. Tabi bu durum bizleri de mutlu etti" diye konuştu.

Yüksekovalı dağcılar, dağda buldukları oğlağı sırtlarında taşıyıp sahibine teslim ettiler

Yüksekovalı dağcılar, dağda buldukları oğlağı sırtlarında taşıyıp sahibine teslim ettiler

Yüksekovalı dağcılar, dağda buldukları oğlağı sırtlarında taşıyıp sahibine teslim ettiler

Yüksekovalı dağcılar, dağda buldukları oğlağı sırtlarında taşıyıp sahibine teslim ettiler
İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes
Magazin Cansu Dere Kaan Urgancıoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yüksekovalı dağcılar, dağda buldukları oğlağı sırtlarında taşıyıp sahibine teslim ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 21:58:29. #1.11#