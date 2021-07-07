Yüksekovalı dağcılar 20 bin yıllık buzulları gezdi
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Yüksekovalı dağcılar 20 bin yıllık buzulları gezdi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

- Yüksekovalı dağcılar 20 bin yıllık buzulları gezdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Yüksekova Ekoloji Kültürel Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, Cilo Dağlarında bulunan 20 bin yıllık buzulları gezdi.

- Yüksekovalı dağcılar 20 bin yıllık buzulları gezdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Yüksekova Ekoloji Kültürel Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, Cilo Dağlarında bulunan 20 bin yıllık buzulları gezdi.

Hakkari ve ilçelerini karış karış gezen Yüksekova Ekoloji Kültürel Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Bu hafta Cilo Dağlarına giden doğaseverler; bölgede bulunan şelaleyi, gölleri ve 20 bin yıllık buzulları gezdi. Buzulların bulunduğu alanda bol bol fotoğraf çeken doğaseverler, bölgenin güzelliklerine hayran kaldı.

Buzulların 20 bin yıllık olduğunu belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Rehberi İskender Kahraman, "Biz ilk olarak doğa yürüyüşüyle başladık. 3 bin 500 rakımda bulunan şelaleyi ziyaret ettik ve daha sonra 20 bin yıllık buzulların bulunduğu alana geldik. İnanılmaz bir doğası var. Bugün 20 kişilik grupla Buzul göllerini gezdik. Burası kesinlikle turizme açılmalı, çünkü bölgeye maddi tarafıyla güzel katkıları olur" dedi.

Yüksekovalı dağcılar 20 bin yıllık buzulları gezdi
Yüksekovalı dağcılar 20 bin yıllık buzulları gezdi
Yüksekovalı dağcılar 20 bin yıllık buzulları gezdi
Yüksekovalı dağcılar 20 bin yıllık buzulları gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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