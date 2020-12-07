Yüksekovalı çocukların kızak keyfi
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Yüksekovalı çocukların kızak keyfi

07.12.2020 09:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:30

Yüksekovalı çocukların kızak keyfi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar karlı tepelere çıkarak bidon ve kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Yüksekovalı çocukların kızak keyfi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar karlı tepelere çıkarak bidon ve kızaklarla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Yüksekova'da, kar en çok çocukların yüzünü güldürüyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı ilçede, bir araya gelen çocuklar kızaklarıyla karlı tepelerin yolunu tutuyor. Aile büyüklerinin yardımıyla bidon ve tahtalar kullanarak yaptıkları kızaklarla Eski Kışla Mahallesi'ndeki tepelere çıkan çocuklar, en hızlı şekilde aşağı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Soğuk havaya rağmen kızakla kaymanın eğlenceli olduğunu ifade eden çocuklardan Eser Altun, "Her gün fırsat buldukça kızaklarımızı alıp buraya kaymaya geliyoruz. Havalar soğuk ama çok eğleniyoruz" dedi.

Demhat İnal isimli çocuk ise kızaklarla kayarak yarış yaptıklarını söyleyerek, "Tahta kızaklarımızın altına hızlı gitmesi için plastik hortum yerleştiriyoruz, bu şekilde kızaklarımız daha hızlı gidiyor. Bazen düşüyoruz ama evde sıkıldığımız için bu şekilde eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksekovalı çocukların kızak keyfi
Yüksekovalı çocukların kızak keyfi
Yüksekovalı çocukların kızak keyfi
Yüksekovalı çocukların kızak keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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