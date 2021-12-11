Yüksekovalı çocukların kayma keyfi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki çocuklar hafta sonu tatillerini poşet, tepsi ve tahta parçalarının üzerinde kayarak geçiriyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki çocuklar hafta sonu tatillerini poşet, tepsi ve tahta parçalarının üzerinde kayarak geçiriyor.

Kar yağışını sevinçle karşılayan Yüksekovalı çocuklar, poşet, tahta parçaları ve tepsiyle kaymanın keyfini yaşıyor. Hafta sonu olması nedeniyle çocuklar ailelerinin gözetiminde dışarıda Oyunlar oynayarak zaman geçiriyor. Karın yoğunluğunu fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki yokuşlarda poşet, tepsi ve tahtalarla gönüllerince kayma keyfini yaşadı.

Hafta sonunu değerlendirmek için kar yağışının büyük bir fırsat olduğunu dile getiren çocuklar, "Karın çok olmasını fırsat bilerek arkadaşlarla birlikte temin ettiğimiz poşet, tepsi ve tahtalarla kayarak güzel vakit geçiriyoruz. Derslerimizi de ihmal etmiyoruz" ifadelerini kullandılar. - HAKKARİ

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi

Yüksekovalı çocukların kayma keyfi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title